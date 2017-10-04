Ребенок роженицы, к которой летели погибшие в авиакатастрофе врачи, здоров

Девочка родилась весом 4900 кг и сейчас находится в Туркестане.

Ребенок роженицы, к которой летели погибшие врачи, здоров. Его состоянию ничего не угрожает, передает корреспондент МИА передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление здравоохранения ЮКО.





«С девочкой все хорошо», — ответила по телефону руководитель отдела охраны материнства и детства УЗ ЮКО Инна Глазебная.





Девочка родилась весом 4900 кг и сейчас находится в Туркестане. Ранее медики рассказали о состоянии роженицы , к которой летели погибшие врачи.





3 октября в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием.





Врачи вылетели в Шымкент из Алматы для оказания медицинской помощи роженице. Женщина поступила в Шымкент из Туркестана после родов 2 октября. Малыша она родила 16 сентября, и все это время за ее жизнь боролись туркестанские врачи.

Роженица, к которой летели врачи, погибшие в авиакатастрофе в Алматинской области, находится в областной клинической больнице Шымкента в очень тяжёлом состоянии.





Фото: today.kz



