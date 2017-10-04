Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ребенок роженицы, к которой летели погибшие в авиакатастрофе врачи, здоров

4 октября 2017, 17:15

Девочка родилась весом 4900 кг и сейчас находится в Туркестане.

Ребенок роженицы, к которой летели погибшие врачи, здоров. Его состоянию ничего не угрожает, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление здравоохранения ЮКО.

«С девочкой все хорошо», — ответила по телефону руководитель отдела охраны материнства и детства УЗ ЮКО Инна Глазебная.

Девочка родилась весом 4900 кг и сейчас находится в Туркестане. Ранее медики рассказали о состоянии роженицы, к которой летели погибшие врачи.

3 октября в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием.

Врачи вылетели в Шымкент из Алматы для оказания медицинской помощи роженице. Женщина поступила в Шымкент из Туркестана после родов 2 октября. Малыша она родила 16 сентября, и все это время за ее жизнь боролись туркестанские врачи.
Роженица, к которой летели врачи, погибшие в авиакатастрофе в Алматинской области, находится в областной клинической больнице Шымкента в очень тяжёлом состоянии.

Фото: today.kz

Все новости по теме читайте здесь.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...