В Петропавловске две машины провалились в асфальт

В Петропавловске на перекрестке Мира – Крепостной образовалась яма, в которую упали два автомобиля, передает Zakon.kz.

Оказавшиеся на месте очевидцы сняли видеоролик и опубликовали его в соцсетях. На помощь одному из водителей пришли те, кто стал свидетелем инцидента - прохожие и водители.

Согласно комментариям под видео, на данном участке дороги прорвало водопроводную трубу. Из-за этого под асфальтом образовался котлован.

«Такое ощущение что машина влетела в уже существующую яму (знак стоит на дороге) могу и ошибаться», - пишет vadyan_telip.

Позднее корреспонденту Zakon.kz сообщили в ДВД СКО следующее: «4 октября около 17-00ч. в г. Петропавловске на пересечении ул. Мира – Крепостной произошел обвал грунта под дорожным покрытием, предположительно из-за подземного повреждения магистрали теплоснабжения. В результате обвала дорожного полотна 2 автомашины попали в яму. Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет. Сотрудниками МПС УВД г. Петропавловска выставлено оцепление места происшествия, организовано регулирование дорожного движения. Работниками коммунальных служб проводится работа по ликвидации повреждения».

Напомним, в минувшие выходные аналогичный инцидент произошел в Алматы: асфальт провалился под водовозом на улице Аскарова в Каргалинке.