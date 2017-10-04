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Назарбаев посетил Академию творчества в Актобе

4 октября 2017, 20:08

Сапарбаев доложил об основных показателях развития региона за текущий период.

Глава государства посетил Академию творчества в Актобе, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана был проинформирован о планах работы академии, в которой одновременно около 1000 детей могут заниматься научной и творческой деятельностью, а также развивать свои навыки в области информационных технологий.

В завершение аким области Б.Сапарбаев доложил об основных показателях развития региона за текущий период.

Академия творчества возведена за счет средств АО «Транснациональная компания «Казхром». Учреждение предназначено для охвата внешкольным дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте 6-18 лет.


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