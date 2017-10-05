В Алматы автомобиль залетел в котлован строящейся станции метро

В Алматы на пр.Абая произошло ДТП с участием Toyota Caldina, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Toyota Caldina двигалась по Абая в восточном направлении. На пересечении с ул.Алтынсарина на дороге разрыт котлован - идет строительство станции метро. Это препятствие машины объезжают слева. Что и собрался делать водитель Caldina. Однако в это время слева от него на скорости двигался другой автомобиль. И, если бы Toyota перестроилась, она бы с ним столкнулась. Поэтому водитель принял решение нажать на тормоз, но в итоге въехал в котлован. Машина при этом заехала на бетонный отвод воды и залетела в котлован, даже не порвав ленточки.



