В Алматы автомобиль залетел в котлован строящейся станции метро
5 октября 2017, 09:50
В аварии обошлось без пострадавших.
В Алматы на пр.Абая произошло ДТП с участием Toyota Caldina, передает корреспондент Zakon.kz.
Toyota Caldina двигалась по Абая в восточном направлении. На пересечении с ул.Алтынсарина на дороге разрыт котлован - идет строительство станции метро. Это препятствие машины объезжают слева. Что и собрался делать водитель Caldina. Однако в это время слева от него на скорости двигался другой автомобиль. И, если бы Toyota перестроилась, она бы с ним столкнулась. Поэтому водитель принял решение нажать на тормоз, но в итоге въехал в котлован. Машина при этом заехала на бетонный отвод воды и залетела в котлован, даже не порвав ленточки.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881630-60882696c1c50bf45a0da65893212134
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...