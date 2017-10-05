В Минюсте ответили на заявление главы Республиканской коллегии адвокатов

"С начала реализации реформы института адвокатуры проведено более 100 официальных мероприятий с обязательным участием представителей коллегии адвокатов".

В министерстве юстиции РК ответили на заявление председателя Республиканской коллегии адвокатов РК Ануара Тугела, в котором он сообщил, что у адвокатов имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», сообщает Zakon.kz.





Напомним , 4 октября А.Тугел выступил с заявлением по поводу того, что адвокаты готовятся к проведению съезда, на котором, в частности, будут обсуждать данный законопроект.





«Мы признаем необходимость реформ в сфере оказания правовой помощи и принимаем активное участие в этих реформах. В то же время у нас имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона, и мы будем их отстаивать в цивилизованном процессе. К сожалению, приходится признать, что данный процесс на текущий момент далек от совершенства», - сказал он.





Между тем в министерстве юстиции отметили, что адвокаты принимали активное участие в разработке законопроекта закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».





«С начала реализации реформы института адвокатуры проведено более 100 официальных мероприятий с обязательным участием представителей коллегии адвокатов. 28 апреля 2017 года с участием представителей и председателя Республиканской коллегии адвокатов РК проведен круглый стол на тему: «Дальнейшее развитие и реформирование институтов нотариата и адвокатуры», - сообщили в министерстве. - На заседании всесторонне обсуждались актуальные вопросы совершенствования национального законодательства в сфере нотариальной и адвокатской деятельности, обмен международным опытом».





Кроме этого, было проведено много и других мероприятий, Хронология обсуждения ниже:





29 мая 2017 года перед депутатами Мажилиса Парламента в ходе Правительственного часа выступил Министр юстиции РК Марат Бекетаев с докладом на тему «Дальнейшее развитие и реформирование институтов нотариата и адвокатуры».





В заседании участие принимали и представители адвокатского сообщества. В частности, председателю РКА А. Тугел была предоставлена возможность выступить перед депутатами и ответить на их вопросы.





5 июня 2017 года на сайте информагентства Tengrinews было опубликовано интервью Министра юстиции РК Марата Бекетаева на тему: «Станут ли услуги адвокатов доступнее для казахстанцев?»





8 августа 2017 года Приказом Министра юстиции РК была создана рабочая группа по разработке проектов Законов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». В эту рабочую группу были включены представители адвокатского сообщества.





В июле-августе 2017 года разработаны Концепции проекта Закона «О юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам юридической помощи».





23 августа 2017 года направлены Концепции проектов Законов аккредитованным субъектам частного предпринимательства, Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен».





23 августа 2017 года опубликованы Концепции проектов Законов на открытом интернет-портале нормативно-правовых актов «Открытые НПА» и интернет сайте Министерства юстиции для публичного обсуждения.





7-13 сентября 2017 года проведены рабочие группы по разработке проектов Законов с участием территориальных органов юстиции, представителей адвокатского сообщества и частнопрактикующих юристов.





14 сентября 2017 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством Министра юстиции Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора, бизнес-сообщества и СМИ. На котором были рассмотрены концепции законопроектов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».





« Стоит отметить, что по просьбе председателя Коллегии Адвокатов МВК было перенесено на неделю, для обсуждения с сообществом коллегии адвокатов », - сказали в ведомстве.





15 сентября 2017 года в г.Актау в областном филиале службы центральных коммуникаций проведен брифинг с участием директора ДРСиОЮУ Атагазиевой Б.С., руководителя департамента юстиции Мангистауской области Балгазина Р.Б. и представителей средств массовой информации.





20 сентября 2017 года проекты Законов размещены на открытом интернет-портале нормативно-правовых актов «Открытые НПА» и интернет сайте Министерства юстиции для публичного обсуждения.





28 сентября 2017 года в Министерстве юстиции РК состоялся Общественный Совет по проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».





Также в сентябре территориальными органами юстиции проведено 55 круглых столов с участием представителей адвокатского и нотариального сообществ.





«На сегодняшний день, проекты законов находятся на стадии согласования с уполномоченными государственными органами», - заключили в министерстве юстиции.



