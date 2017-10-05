Оплатить штрафы в Казахстане можно будет в четыре клика
5 октября 2017, 11:43
А получить свидетельство о рождение всего лишь отправив из роддома по смс имя ребенка.
О необходимости внедрения цифровых технологий в Казахстане рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на форуме Astana Digital Forum в рамках недели Astana Media Week, сообщает корреспондент BNews.kz.
«Роль цифровых технологий сложно переоценить. Интернет растет, социальные сети развиваются, цифровые технологии наступают и в исторических масштабах цифровизация продвигается столь стремительно, что нужна доля прозорливости, чтобы успеть обратить в цифру фактор своей конкурентоспособности», - сказал Абаев.
Министр напомнил, что в стране развивается программа «Цифровой Казахстан».
«Программа состоит из нескольких направлений. Мы должны построить инфраструктуру - качественное оптоволокно и сейчас нужно признать, что между селом и городом есть цифровой разрыв. Если мы хотим быть конкурентоспособными нам нужен одинаково качественный интернет, теле- и радиовещание», - добавил глава ведомства.
По словам министра, до 2021 года в Казахстане будут обеспечены более 2 млн людей интернетом.
«Еще одно направление - это коллективное общество, нам нужны не только специалисты в информационно-коммуникационных технологиях, нужно подготовить врачей, учителей, чтобы они обладали хорошими цифровыми навыками», - сказал министр.
Направление - цифровые преобразования в отраслях экономики.
«Мы определили перечень отраслей от цифровых рудников до автоматизации уголовных дел. Даже оплатить штраф можно будет не в течение часа, а в течение четырех кликов, достаточно будет ИИНа», - добавил Абаев.
Еще одно направление - это проактивное государство, направленное на создание открытого эффективного государства, которое будет обеспечивать и население, и бизнес качественными услугами.
«К примеру, родился ребенок, а вы уже будете знать в какую школу он будет ходить и в какой университет он может пойти. Сейчас мы прорабатываем то, что даже в роддоме молодая мама может отправить имя ребенка по смс и документ при выходе будет готов. Помимо этого, работает электронное правительство», - отметил Абаев.
Вместе с тем, в стране запущен проект открытого правительства.
«Это когда все министерства все свои незасекреченные данные обязаны будут публиковать. Это создаст хорошую площадку, чтобы бизнес формировал продукт, в том числе и мобильные приложения», - заключил министр.
Напомним, что 4-6 октября на территории международного медиа-хаба «Казмедиа орталыгы» по поручению Министерства информации и коммуникаций РК проходит казахстанская медиа-неделя Astana Media Week.
Фото с сайта total.kz
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