Оплатить штрафы в Казахстане можно будет в четыре клика

А получить свидетельство о рождение всего лишь отправив из роддома по смс имя ребенка.

О необходимости внедрения цифровых технологий в Казахстане рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на форуме Astana Digital Forum в рамках недели Astana Media Week, сообщает корреспондент сообщает корреспондент BNews.kz





«Роль цифровых технологий сложно переоценить. Интернет растет, социальные сети развиваются, цифровые технологии наступают и в исторических масштабах цифровизация продвигается столь стремительно, что нужна доля прозорливости, чтобы успеть обратить в цифру фактор своей конкурентоспособности», - сказал Абаев.





Министр напомнил, что в стране развивается программа «Цифровой Казахстан».





«Программа состоит из нескольких направлений. Мы должны построить инфраструктуру - качественное оптоволокно и сейчас нужно признать, что между селом и городом есть цифровой разрыв. Если мы хотим быть конкурентоспособными нам нужен одинаково качественный интернет, теле- и радиовещание», - добавил глава ведомства.





По словам министра, до 2021 года в Казахстане будут обеспечены более 2 млн людей интернетом.





«Еще одно направление - это коллективное общество, нам нужны не только специалисты в информационно-коммуникационных технологиях, нужно подготовить врачей, учителей, чтобы они обладали хорошими цифровыми навыками», - сказал министр.

Направление - цифровые преобразования в отраслях экономики.





«Мы определили перечень отраслей от цифровых рудников до автоматизации уголовных дел. Даже оплатить штраф можно будет не в течение часа, а в течение четырех кликов, достаточно будет ИИНа», - добавил Абаев.





Еще одно направление - это проактивное государство, направленное на создание открытого эффективного государства, которое будет обеспечивать и население, и бизнес качественными услугами.





«К примеру, родился ребенок, а вы уже будете знать в какую школу он будет ходить и в какой университет он может пойти. Сейчас мы прорабатываем то, что даже в роддоме молодая мама может отправить имя ребенка по смс и документ при выходе будет готов. Помимо этого, работает электронное правительство», - отметил Абаев.





Вместе с тем, в стране запущен проект открытого правительства.





«Это когда все министерства все свои незасекреченные данные обязаны будут публиковать. Это создаст хорошую площадку, чтобы бизнес формировал продукт, в том числе и мобильные приложения», - заключил министр.





Напомним, что 4-6 октября на территории международного медиа-хаба «Казмедиа орталыгы» по поручению Министерства информации и коммуникаций РК проходит казахстанская медиа-неделя Astana Media Week.



