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В алматинском аэропорту построят еще один терминал

5 октября 2017, 13:45

Сумма инвестиций пока не сообщается.

В аэропорту Алматы к первому декабря этого года завершится реконструкция взлетной полосы категории 3Б, будет построен современный VIP-терминал, расширен зал международных вылетов транзитной зоны. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе проходящего в южной столице Международного инвестиционного форума "AlmatyInvest 2017", передает корреспондент портала Zakon.kz.

По его словам, участие международных компаний улучшит кейтеринговое обслуживание.

"Мы рады, что руководством аэропорта принято решение о строительстве второго терминала. Благодаря этому мы обеспечим высокий уровень комфорта сразу по прилёту в город. Это повысит привлекательность Алматы. У нашего аэропорта есть большой потенциал", - отметил Байбек.

Екатерина Ионова
Фото zakon.kz

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