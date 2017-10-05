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Акимат Алматы не отказался от планов строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау

5 октября 2017, 14:28

Городские власти ищут инвестора для реализации строительства/

Заместитель акима Алматы Алмас Мадиев сообщил, на какой стадии находится реализация вызывающего споры среди алматинцев проекта строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сегодня идет разработка технико-экономического обоснования самого курорта с учетом природно-климатических условий. Уже выполняются работы по подведению коммуникаций, инфраструктуры», - сказал Алмас Мадиев на пресс-конференции Пятого инвестфорума Алматы.

По его словам, цена проекта высока.

«Мы сейчас обсуждаем проект Кок-Жайлау с инвесторами. Среди них ЕБРР. Для нас это якорный проект, который улучшит туристический и экономический потенциал Алматы», - заявил Алмас Мадиев.

Косвенно слова заместителя акима подтвердил сам аким Алматы Бауыржан Байбек, выступавший десятком минут ранее на форуме.

«Туризм - динамично развивающаяся отрасль. Горнолыжный туризм приносит в 5 раз больше средств, чем пляжный туризм (...) Туристическая отрасль создает новые рабочие места. Для ее развития нужен чистый воздух, над чем мы сейчас работаем, создание устойчивой системы общественного транспорта вкупе с модернизацией инфраструктуры позволит сделать город краше», - отметил в своем выступлении Бауыржан Байбек.

Альберт Ахметов
Фото с сайта lhk.kz

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