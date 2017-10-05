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В Карагандинской области дедушка убил своего трехлетнего внука

5 октября 2017, 15:21

По сообщению прокуратуры ребенок мешал ему спать.

Мужчина, убивший трехлетнего внука и скрывшийся с места преступления, разыскивается в Карагандинской области, сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел региона Бахытжан Кудияров.

Трагедия произошла в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области. По сообщению прокуратуры области, мужчина убил трехлетнего внука, который мешал ему спать, после чего скрылся с места преступления.

Возбужденно уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).

"В настоящий момент принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", — сообщил Кудияров.

Расследование проходит под строгим контролем областной прокуратуры.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото CC0 / Arek Socha

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