Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж

18-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска, которая прославилась после участия в одном из ток-шоу, выходит замуж за 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Бракосочетание состоится сегодня , сообщает , сообщает Ren.tv





Сейчас девушка живет в столице. Как пишет "Комсомольская правда", за три дня до торжества Диана забрала из салона платье и заказала торт стоимостью в 200 тысяч рублей.





"Вот и все. Не буду писать много всего, думаю, и так все уже понятно. Хочу сказать большое спасибо своей семье, которая с начала и до конца поддерживала меня и защищала, я вас очень сильно люблю. Я повзрослела, стала умнее, по-настоящему полюбила человека, совсем скоро выхожу замуж. Я счастлива", – написала девушка в соцсетях.



