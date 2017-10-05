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Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж

5 октября 2017, 16:22

Бракосочетание состоится сегодня.

18-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска, которая прославилась после участия в одном из ток-шоу, выходит замуж за 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Бракосочетание состоится сегодня, сообщает Ren.tv.

Сейчас девушка живет в столице. Как пишет "Комсомольская правда", за три дня до торжества Диана забрала из салона платье и заказала торт стоимостью в 200 тысяч рублей.

"Вот и все. Не буду писать много всего, думаю, и так все уже понятно. Хочу сказать большое спасибо своей семье, которая с начала и до конца поддерживала меня и защищала, я вас очень сильно люблю. Я повзрослела, стала умнее, по-настоящему полюбила человека, совсем скоро выхожу замуж. Я счастлива", – написала девушка в соцсетях.

Фото: VK

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