В Казахстане в 2018 году дополнительных дней отдыха к праздникам будет мало
5 октября 2017, 17:31
Только два праздничных дня совпадают с выходными и поэтому переносятся на следующий рабочий день.
Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало баланс рабочего времени в Казахстане на 2018 год, передает МИА «Казинформ».
В соответствии с Законом РК «О праздниках в Республике Казахстан» дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Казахстане, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством РК.
Праздничные дни являются нерабочими днями, при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
В Казахстане ежегодно отмечаются: национальный праздник: День Независимости - 16-17 декабря; государственные праздники: Новый год - 1-2 января; Международный женский день - 8 марта; Наурыз мейрамы - 21-23 марта; Праздник единства народа Казахстана - 1 мая; День защитника Отечества - 7 мая; День Победы - 9 мая; День столицы - 6 июля; День Конституции Республики Казахстан - 30 августа; День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.
В связи с этим, при составлении баланса рабочего времени в 2018 году с учетом норм закона, праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), перенесены на следующий после праздничного рабочий день: при пятидневке: с 1 декабря на 3 декабря; с 16 декабря на 18 декабря; при шестидневке: с 16 декабря на 18 декабря.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями. В 2018 году первый день Курбан-айта приходится на 21 августа.
В соответствии со ст. 84 Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года при пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Фото с сайта images-old.superstyle.ru
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