Димаш Кудайберген получил благословение старейшин Уральска

В день проведения самого бала, с утра до вечера шли благотворительные встречи в разных уголках города.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Уральске при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области прошел III благотворительный бал. Главными героями вечера стали Марлен Нургасенов и Анель Муратова, история жизни которых вдохновила молодежь и доказала, что любовь творит чудеса.





В день проведения самого бала, с утра до вечера шли благотворительные встречи в разных уголках города. Одной из них была встреча с учениками школы-интерната для детей с нарушением слуха и речи Эльдара Гасымова и Санди Бексырга. Гостям показали выставку работ прикладного искусства воспитанников школы. Также дети подготовили концерт, исполнив песни на языке жестов.









Свое восхищение работами детишек не смог скрыть Э.Гасымов, которому подарили одну из работ. Знаменитый визажист международного класса и дизайнер С.Бексырга, тронутая талантами воспитанников, предложила обучение в собственной студии в Алматы. Еще одна встреча проходила в доме пристарелых и инвалидов общего типа. Звезда казахской эстрады, победитель конкурса «I AM SINGER» Димаш Кудайберген посетил данное заведение своим концертом.









На этом благотворительность не прекращался, группа «Бастау» и Асылхан Толепов помогли одиноким пожилым людям по домашним хозяйствам в рамках акций «Ардагерлерді ардақтайық». В это же время в областной филармонии имени Г.Курмангалиева проходил мастер-класс Л.Султанкызы со студентками ВУЗов и ССУЗов области.









- Благие дела всегда находят живой отклик в душах людей. Отрадно, что, участвуя в подготовке к гранд-балу, молодежь Приуралья организовала благотворительную помощь 100 нуждающимся семьям, подарив им частичку своей души и благородного сердца. Задачи, которые поставил перед нами Елбасы в программной статье «Рухани жангыру», формируют у молодого поколения дух патриотизма. Помогая нуждающимся в поддержке и заботе, человек растет духовно, учится отделять настоящие вечные ценности от мимолетных увлечений, обретает понимание и разумность, - отметил в своем выступлении на балу аким ЗКО Алтай Кульгинов.









Идея благотворительного гранд-бала полностью созвучна задачам, поставленным в программе «Рухани жангыру», являя собой новый подход в воспитании общества в духе патриотизма. Вызовы нового времени, глобальные вызовы, изменения во всей структуре жизни, в технологических платформах, образе жизни требуют, чтобы Казахстан соответствовал этому новому времени. И задача заключается не только в том, чтобы построить заводы и фабрики, но и в том, чтобы казахстанцы были единой нацией, сплоченной общей идеей добра, мира и согласия.









Как говорится, не хлебом единым жив человек, поэтому проведение таких масштабных культурных мероприятий, имеющих огромное значение для региона в социальном плане, сплачивающих людей ради единой цели – сделать мир добрее и лучше – способствуют воспитанию в сердцах молодых патриотических чувств, великодушия, милосердия и любви к Родине.







