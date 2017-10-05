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Назарбаев побывал на строящемся стекольном заводе в Кызылорде

5 октября 2017, 18:07

Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства завода, возводимого в рамках программы индустриально-инновационного развития Казахстана.
Также глава государства осмотрел выставку инновационных проектов, реализуемых в области, сообщает пресс-служба Акорды.

В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с работниками завода, представителями местных товаропроизводителей и иностранных компаний, работающих в регионе.

- В стране созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов. Данная работа будет продолжена, - отметил Президент Казахстана.

Производственная мощность завода составит 197 тыс тонн листового стекла в год, продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также в Россию, Узбекистан и Турцию. Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Фото: informburo.kz


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