Назарбаев побывал на строящемся стекольном заводе в Кызылорде
5 октября 2017, 18:07
Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства завода, возводимого в рамках программы индустриально-инновационного развития Казахстана.
Также глава государства осмотрел выставку инновационных проектов, реализуемых в области, сообщает пресс-служба Акорды.
В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с работниками завода, представителями местных товаропроизводителей и иностранных компаний, работающих в регионе.
- В стране созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов. Данная работа будет продолжена, - отметил Президент Казахстана.
Производственная мощность завода составит 197 тыс тонн листового стекла в год, продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также в Россию, Узбекистан и Турцию. Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Фото: informburo.kz
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