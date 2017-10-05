Назарбаев побывал на строящемся стекольном заводе в Кызылорде

Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства завода, возводимого в рамках программы индустриально-инновационного развития Казахстана.

Также глава государства осмотрел выставку инновационных проектов, реализуемых в области , сообщает пресс-служба Акорды.





В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с работниками завода, представителями местных товаропроизводителей и иностранных компаний, работающих в регионе.





- В стране созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов. Данная работа будет продолжена, - отметил Президент Казахстана.





Производственная мощность завода составит 197 тыс тонн листового стекла в год, продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также в Россию, Узбекистан и Турцию. Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2018 год.





Фото: informburo.kz



