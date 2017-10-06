49-летняя бабушка из Италии признана самой сексуальной женщиной Instagram

Пользователи социальной сети Instagram назвали 49-летнюю итальянку Жаклин Берридо Пизано самой сексуальной среди своих сверстниц. И с ними нельзя не согласится: красотка в свои почти 50 может затмить 25-летних моделей.

Итальянка признается, что ощущает себя обычной женщиной. Она воспитывает двух внучек. И статус бабушки не мешает ей выбирать стильную одежду - она носит наряды от знаменитых брендов. Увлечение модой и сделало ее страницу в соцсети популярной.

Однако пользователи Instagram считают, что она самая сексуальная среди своих сверстниц. Вести страницу в соцсети Жаклин стала год назад. Сейчас на ее аккаунт подписаны 360 тысяч человек.

Как истинная итальянка, она обожает стильную одежду. На большинстве снимков Жаклин запечатлена в нарядах от известных брендов. Именно увлечение модой и сделало ее аккаунт таким популярным.

Известно, что Жаклин филолог по образованию, она свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров.

Глядя на ее снимки, можно подумать, что на них запечатлена 25-летняя модель. Сама Пизано говорит, что не стоит обращать внимания на возраст, нужно правильно питаться и заниматься спортом.





Ранее соцсети шокировал 50-летний фотограф из Сингапура, который выглядит максимум на 25 лет. Пользователей Сети также восхитила 58-летняя сексуальная итальянка с телом 20-летней.