Не обошлось без драки на свадьбе у скандально известной Дианы Шурыгиной

Небольшой скандал произошёл на свадьбе Дианы Шурыгиной: жених Андрей Шлягин, недовольный шуткой одного из гостей торжества, набросился на него с кулаками.

Появившийся на свадьбе блогер Дмитрий Торин задал вопрос "Где моя любовь?" и попытался пройти в банкетный зал. Однако на его пути возникли жених самой Дианы и кто-то из гостей. Тогда Торин попытался вручить мужчинам подарок, обёрнутый цветной бумагой: "Баночку передайте".





Блогера принудительно сопроводили вниз по лестнице, однако затем между ним и женихом возникла потасовка. В разгар веселья появилась и Диана Шурыгина, отреагировавшая на происходящее фразой "Тихо, б...ь, все".





Как ранее сообщал Лайф, оператор Первого канала Андрей Шлягин и Диана Шурыгина отмечают свадьбу в одном из ресторанов Южного Бутова.