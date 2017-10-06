Не обошлось без драки на свадьбе у скандально известной Дианы Шурыгиной
6 октября 2017, 02:09
Жених сцепился с гостем.
Небольшой скандал произошёл на свадьбе Дианы Шурыгиной: жених Андрей Шлягин, недовольный шуткой одного из гостей торжества, набросился на него с кулаками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на паблик Super.
Появившийся на свадьбе блогер Дмитрий Торин задал вопрос "Где моя любовь?" и попытался пройти в банкетный зал. Однако на его пути возникли жених самой Дианы и кто-то из гостей. Тогда Торин попытался вручить мужчинам подарок, обёрнутый цветной бумагой: "Баночку передайте".
Блогера принудительно сопроводили вниз по лестнице, однако затем между ним и женихом возникла потасовка. В разгар веселья появилась и Диана Шурыгина, отреагировавшая на происходящее фразой "Тихо, б...ь, все".
Как ранее сообщал Лайф, оператор Первого канала Андрей Шлягин и Диана Шурыгина отмечают свадьбу в одном из ресторанов Южного Бутова.
Фото: Instagram _diana_shurygina_
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