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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встретятся в Сочи

6 октября 2017, 12:43

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина состоится в Сочи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МИД России находится в Астане с официальным визитом. На встрече с коллегой из Казахстана Кайратом Абдрахмановым он отметил стратегическое партнёрство и союзничество двух стран, которые стали возможны, в первую очередь, благодаря Нурсултану Назарбаеву и Владимиру Путину.

«Их ближайшая встреча запланирована в Сочи. Там пройдёт Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет», - сказал он, выступая с приветственным словом.

По данным пресс-службы Кремля, заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета запланированы на 11 октября 2017 года в Сочи.

Анеля Касымова
Фото с сайта alau.kz

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