Медиация в гражданском процессе

Медиация как современная область знаний и структурированный метод разрешения споров, признает конфликт как неотъемлемую и вовсе не негативную часть жизни и относится к конфликту как к явлению, необходимому для развития человека в личностном и общественном плане.

Медиация - это способ реагирования на разногласия, на конфликт. Медиация позволяет урегулировать спор таким образом, чтобы не было проигравшей стороны. Современные тенденции разрешения юридических дел и возросшее значение частноправовых механизмов урегулирования гражданских (в широком смысле) споров требует необходимость доктринальной разработки единой системы разрешения и урегулирования правовых споров, состоящей из юрисдикционной и внеюрисдикционной подсистем. В рамках данного подхода к внеюрисдикционной подсистеме следует отнести медиацию как самостоятельный способ урегулирования правовых споров, представляющий собой особым образом организованную процедуру переговоров с участием нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в обсуждении условий урегулирования правового спора и принятию взаимовыгодного решения.

Что же такое медиация?

Медиация (от лат. medius, который имеет несколько значений, из них: 1)находящийся посреди, средний;… 6) беспристрастный, нейтральный;…..9) посредничающий, выступающий посредником;…) - процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Медиатор (от лат. mediator) - посредник.

Термин «медиация» происходит от латинского слова «mediare», что означает посредничать.

Медиация — это новая форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороны. В качестве этой стороны выступает медиатор, который помогает участникам спора или судебного разбирательства выработать определенное соглашение, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

Сферой применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, если иное не установлено законами Республики Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного производства.

В настоящее время в судебных органах г.Астаны широко применяются соглашения об урегулировании спора в порядке медиации, которые впоследствии утверждаются судом.

При активном обращении к медиации как граждан, так и юридических лиц можно существенно снизить нагрузку на судебную систему, тем самым повышая качество решения наиболее крупных дел.

Суд - процесс публичный, а медиация обеспечивает конфиденциальность, что не позволяет медиатору разглашать информацию, ставшую известной в ходе процесса без соглашения стороны, предоставившей ее. Следовательно, не разрешается допрашивать медиатора в качестве свидетеля.

Стороны согласованно решают обратиться к медиатору или нет. В случаях, когда решение проблемы таким путем не предоставляется возможным, за ними сохраняется право обратиться в суд.

При медиации стороны непременно рассчитывают на равные права, а также на них возлагаются равные обязанности.

Положениями ГПК закреплено, что для проведения медиации в суде первой инстанции дело передается другому судье. По ходатайству сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого находится дело.

Для проведения медиации в суде апелляционной инстанции дело передается, как правило, одному из судей коллегиального состава суда.

Судья, который проводит медиацию, назначает день проведения медиации и извещает стороны о времени и месте ее проведения. Медиация в суде проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О медиации» и с особенностями, установленными настоящим Кодексом.

По ходатайству сторон суд вправе отложить процедуру медиации в пределах срока, установленного частью третьей настоящей статьи, и вызвать на медиацию других лиц, если их участие будет способствовать урегулированию спора (конфликта).

При этом протокол проведения медиации в суде не ведется.

В случае, если соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации заключено на стадии исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение в суд первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в суд, принявший указанный судебный акт.

Например, в соответствии с трудовым законодательством, возникновению трудового спора предшествует трудовой конфликт, который перерастает в трудовой спор с момента обращения одной из сторон конфликта в юрисдикционный орган.

На практике стороны зачастую не предпринимают никаких действий и никуда не обращаются, но конфликтная ситуация сохраняется и может привести к негативным последствиям для обеих сторон. Для работника неразрешенный конфликт может привести к таким последствиям, как неудовлетворенность своей работой, стресс, снижение мотивации к труду, для работодателя - это снижение качества и количества продукции, нестабильность трудового коллектива, возникновение управленческих проблем и т.д. В итоге накопленная негативная энергия может трансформироваться в реальную протестную акцию.

На практике, если работник обратился в суд за защитой своего права, то рано или поздно работодатель постарается избавиться от него. Поэтому обращение за защитой своих прав в суд возможно лишь после увольнения.

Привлечение медиатора возможно при любом трудовом споре. Преимущество медиации заключается в том, что она позволяет найти выход из тупиковой ситуации, при этом сохраняются трудовые отношения и не наносится ущерб репутации работодателя. Также одним из преимуществ медиации является гарантия соблюдения полной конфиденциальности самой процедуры и принятого соглашения.

Конфликты в социально-трудовой сфере связаны не только с прямыми нарушениями трудовых прав и гарантий, но зачастую и с противоречиями интересов сторон при принятии локальных актов, устанавливающих новые условия труда, изменением кадровой политики работодателя.

В зарубежных странах, где медиация нашла свое достойное место, понимают, что взаимоотношения между людьми, социальная стабильность общества, благополучие народа - это те основы, на которых должна держаться деятельность правительства.

Таким образом, главное к чему стремятся примирительные процедуры - это достижение взаимовыгодного и мирного соглашения, удовлетворяющего обе стороны и снижающего уровень конфликтности.

В отличие от судебного процесса, при урегулировании спора с примирением сторон не бывает «виновных» или «невиновных» сторон. Так как принципы этой области права предусматривают не привлечение к ответственности, а защиту и восстановление прав и свободы человека. Другими словами, медиация стремится по возможности не доводить дело до суда.

Особую актуальность судебная медиация приобретает в условиях кризиса. Если судятся, к примеру, кредитор и должник, каждый получает свои преимущества. Кредитор имеет возможность в случае нарушения условий должником медиативного соглашения в упрощенном порядке взыскать задолженность. Должник в свою очередь, освобожден от государственной пошлины, а также получает возможность выработать более гибкие способы погашения задолженности.

Тем самым, заключение медиативного соглашения и утверждение его судом несет в себе последствия как материального и процессуального характера. Судья назначается, а медиатора - выбирают.

Судья принимает решение в строгом соответствии с законом, а медиатор - с учетом интересов сторон, но в рамках закона.

Кроме того, считаю правильным нормы ГПК, а также внесение дополнений в Закон РК «О медиации», вступивших в силу с 01.01.2016 года относительно того, что в случае уклонения от исполнения соглашения, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с заявлением об исполнении обязательства по соглашению в порядке упрощенного письменного производства, а также положения ГПК и дополнения в Налоговый Кодекс РК касательно возврата государственной пошлины, уплаченной при подаче иска, в случае окончания дела мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что, по сути, право договориться и закончить дело миром у наших граждан существовало всегда, но в свете сегодняшних реалий, с учетом требований к постоянному повышению квалификационного уровня представителей, участвующих от имени доверителей, введение полноправного института примирительных процедур позволит гражданам нашего государства широко применять данные нормы на практике в интересах участвующих в деле лиц.

Мы, граждане нашего государства, заинтересованы в благополучии и здоровье общества, а потому должны создать условия, чтобы право выбора, установленное законом, могло быть реализовано физическими и юридическими лицами.

Судья Алматинского районного суда Спандиярова С.Т.