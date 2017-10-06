В ЮКО прошло расширенное заседание 1774 Советов матерей

Сегодня в Южно-Казахстанской области в рамках духовного возрождения состоялось расширенное заседание с участием представителей 1774 Советов матерей при Ассамблее народа Казахстана. Заседание прошло в Казахстанском университете дружбы народов города Шымкенте, где обсудили роль Советов матерей в реализации программы «Духовное возрождение». В заседании приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Дархан Мынбай, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, представители Генеральной прокуратуры РК и АНК, ученые, руководители республиканских общественных организаций, а также председатели Советов матерей всех регионов страны, передает пресс-служба акима ЮКО.









Выступая на встрече, глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что женщины играют большую роль в формировании национальной идентичности, независимой нации, суверенного и независимого государства.









«Сегодня Ассамблея народа Казахстана играет принципиально важную роль в модернизации общественного сознания, основанных на крепких устоях национально-духовных ценностей. В целях укрепления института семьи, как важной составляющей стабильности общества и пропаганды семейных ценностей, в нашей области созданы и действуют 202 Советов матерей. На их заседаниях рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения, снижения количества разводов, профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи. За первый лишь год деятельности, работа Советов общественного согласия и Советов матерей области рассмотрены на республиканских расширенных заседаниях АНК, по итогам которых они признаны образцовыми и направлены для ознакомления во все регионы республики», - сказал аким.









Наряду с этим, в рамках заседания были рассмотрены вопросы воспитания молодежи на основе духовной культуры казахского народа, потенциал проекта «Современная казахстанская культура» в формировании международного имиджа страны, механизмы реализации программы «Рухани жаңғыру» в системе профессионального технического образования, а также рассмотрен опыт работы советов матерей АНК ЮКО и ряд других вопросов.









Стоит отметить, что при Ассамблеи народа Казахстана в качестве консультативного-совещательного органа на региональном, районном и сельском уровнях действуют 1774 Советов матерей, где насчитывается 9234 членов. В области созданы и действуют 202 Советов матерей. Более 1130 членов принимают участие в вопросах воспитания подрастающего поколения, снижения количества разводов, профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи. В рамках этих направлений проведено более 640 мероприятий.









Фото: Самат Мырзалиев











