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Подозреваемый в убийстве внука задержан в Карагандинской области

6 октября 2017, 14:32

Мужчина находится в следственном изоляторе, проводится расследование.

Мужчина, подозреваемый в убийстве внука, задержан и помещен в следственный изолятор, сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел Бахытжан Кудияров.

Ранее сообщалось, что житель поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области подозревается в убийстве трехлетнего ребёнка, который, по версии следствия, мешал ему спать.

"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", — сообщил Кудияров.

В настоящий момент проводится расследование по статье 99 (Убийство) УК РК. Обстоятельства выясняются.

Расследование проходит под строгим контролем прокуратуры Карагандинской области.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото CC0

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