Подозреваемый в убийстве внука задержан в Карагандинской области
6 октября 2017, 14:32
Мужчина находится в следственном изоляторе, проводится расследование.
Мужчина, подозреваемый в убийстве внука, задержан и помещен в следственный изолятор, сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел Бахытжан Кудияров.
Ранее сообщалось, что житель поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области подозревается в убийстве трехлетнего ребёнка, который, по версии следствия, мешал ему спать.
"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", — сообщил Кудияров.
В настоящий момент проводится расследование по статье 99 (Убийство) УК РК. Обстоятельства выясняются.
Расследование проходит под строгим контролем прокуратуры Карагандинской области.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото CC0
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881917-a3e7c6b5cc1bb0a2bc9c474b6692f2ae
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...