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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встретятся в Сочи

 

Встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина состоится в Сочи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МИД России находится в Астане с официальным визитом. На встрече с коллегой из Казахстана Кайратом Абдрахмановым он отметил стратегическое партнёрство и союзничество двух стран, которые стали возможны, в первую очередь, благодаря Нурсултану Назарбаеву и Владимиру Путину.

«Их ближайшая встреча запланирована в Сочи. Там пройдёт Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет», - сказал он, выступая с приветственным словом.

По данным пресс-службы Кремля, заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета запланированы на 11 октября 2017 года в Сочи.

 

Анеля Касымова

 

6 октября 2017, 15:04
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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