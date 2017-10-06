В Казахстане уже пора создавать бэби-боксы?

Очередной чудовищный случай с новорожденным младенцем сотрясает Казахстан: в Алматы в кустах нашли девочку 5-6 дней от роду. На вопрос Zakon.kz «Почему у нас периодически происходят такие страшные вещи?», ответили известные алматинцы.





Наталия Тартаковски, юрист













- Ответить на этот вопрос несложно, но причин таких много и, пожалуй, они все главные. Нельзя не назвать в качестве причин низкую культуру людей, которые являются виновниками таких ситуаций. Плохое образование, не позволяющее людям видеть горизонты и ограничивающее их интересы и перспективы. Отсутствие элементарных знаний в сфере физиологии и секса, неумение предохраняться и избегать нежелательной беременности. Плохое воспитание также налицо - полное отсутствие ответственности за свои поступки и непонимание роли женщины, как матери.





Нельзя не упомянуть о материальных трудностях, но это, скорее, сопутствующие проблемы, нежели причины. Действительно, если человек ответственный и умный, даже материальные трудности не позволят ему совершать такие поступки.





Немаловажной предпосылкой является и обстановка в семье. Нетерпимость к "позору", страх перед тем, что скажут люди, порой приводит к тому, что и в крепких состоятельных семьях может произойти такая дикая история. И, конечно же, государство тоже должно заботиться о том, чтобы дети, родившиеся у нерадивых девушек, не оказались на обочине, а получали если не материнскую любовь, то, по крайней мере, заботу и надлежащий уход.





Исторически в Европе "ненужных" детей оставляли на пороге монастырей, церквей. Сегодня должны быть бэби-боксы. Пусть это не нравится гражданам, но такие "матери" были и будут, дети же не должны страдать и должны получить свой шанс. Они могут стать прекрасными гражданами и принести пользу стране. Вспоминается услышанная мною как-то история, рассказанная американским профессором, уважаемым человеком, гражданином, отцом большой и дружной семьи.





Когда-то в пятидесятых годах матрос американского судна нашел грудного ребенка в грязном арыке во время стоянки судна в Корее. Пожалев, он принес ребенка на корабль. Его помыли, согрели, подкормили, но увозить ребенка было нельзя. Тогда капитан ....выиграл его в карты у таможенника. И этот ребенок из корейского арыка стал тем, кто и рассказывал эту историю.





Детям нужно дать шанс - какими бы ни были их родители, этот ребенок - гражданин своей страны, будущий солдат или работник, будущий отец или мать целого поколения потомков.





Так что причин к совершению таких чудовищных поступков много, но и поводов думать о способах предотвращения таковых, а также спасения деток тоже предостаточно. Самое главное, что нужно воспитывать в детях - это чувство ответственности и за свои поступки, и за тех, кто от тебя зависит. Сегодня родители покупают детям щенка или котенка, которого, наигравшись, ребенок бросает на улице и родители поощряют его в этом. Завтра этот ребенок, не приученный к ответственности, бросает своих детей, а послезавтра выставит на улицу престарелых родителей.





Вадим Лопатин, психоаналитик













- К сожалению, такие ужасные вещи происходили во все времена, и 30, и 100, и 1000 лет назад. Вот только степень информированности населения была разной. 30 лет назад не было интернета, а 100 лет назад не было еще и телевидения. Жизнь меняется, но не меняются люди. Как не каждого человека мужского пола можно назвать мужчиной, так и не всякая особь женского пола может стать матерью…





Ирина Лебсак, артистка Государственного академического русского театра имени М. Ю. Лермонтова













- Во-первых, воспитание в семье у нас не на должном уровне, во-вторых, наблюдается половая распущенность, в-третьих, - абсолютная безграмотность в вопросе контрацепции. Выросло поколение потребителей, не умеющих брать на себя ответственность за кого-то, в том числе за своего ребенка...





Торгын Нурсеитова

Фото kazakbol.com



