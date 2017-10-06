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В ЮКО сельскохозяйственный кооператив увеличил производство шубата

6 октября 2017, 17:12

Крестьяне, которые планируют увеличить продукцию шубата объединились в сельскохозяйственный производственный кооператив «Желмая».

В Арысском районе Южно-Казахстанской области в двух сельских округах Дермене и Жидели занимаются верблюдоводством. В одном из них, жители населенного пункта Саналы, где проживают 150 семей выращивают в домашних хозяйствах около 2 тыс. верблюдов. Ежедневно сельчане из верблюжьего молока готовят 1000 тонн шубата и отправляют напиток в рестораны города, передает пресс-служба акима ЮКО.

Крестьяне, которые планируют увеличить продукцию шубата и повысить источник своего дохода, объединились в сельскохозяйственный производственный кооператив «Желмая». Здесь в день производят до 1500 тонн шубата. Продукцию разливают в бутылки и отправляют в города Астана, Алматы и Актобе. В данном хозяйстве насчитывается восемьдесят дойных верблюдов и трудятся 10 человек.



Данный кооператив планирует в ближайшее время увеличить количество поголовья верблюдов и повысить объемы продукции. Большинство верблюдов одногорбые. Данная порода верблюда дает больше молока и мяса.

Аким города Мурат Кадырбек отметил, что в этом году по городу Арысь создано 16 сельскохозяйственных производственных кооперативов, насчитывающих 239 членов. Вместе с этим, глава города подчеркнул, что крестьянам, объединившихся в кооперативы, на сегодняшний день выделяются субсидии со стороны государства.



Кроме того, аким сообщил, что кооперативу, имеющий высокий потенциал в производстве шубата, в ближайшее время выдадут в кредит и без предоплаты модульную станцию по приемке молока. Таким образом, 50 процентов от стоимости каждой станции (2,5 млн. тенге), государство будет оплачивать в виде субсидии.

Фото: Самат Мырзалиев





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