«Барыс» проиграл «Сочи» в матче КХЛ
Счет вышел 3:1.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде уступил ХК «Сочи» — 1:3, передает Sports.kz.
Континентальная хоккейная лига
ХК «Сочи» — «Барыс» 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 08:37 Юньков (Щитов). В равенстве
2:0 — 32:25 Юньков (О’Делл). В равенстве
3:0 — 35:02 Уэллмэн (Коллинз, Йокипакка). В меньшинстве
3:1 — 52:47 Сен-Пьер (Даллмэн, Вей). В большинстве
ХК «Сочи»: Барулин — Александров, Йокипакка, Мироманов, Хомицкий, Хохлов, Щитов, Воробьёв — Уэллмэн, Падакин, Томилин, О’Делл, Щегольков, Лапенков, Гребенщиков, Цветков, Иванов, Коллинз, Юньков, Шмелёв;
«Барыс»: Кудрявцев 00:00-35:02, Карлссон 25:02-60:00 — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Даллмэн, Липин, Орехов, Маклюков — Жайлауов, Доус, Вей, Михайлис, Акользин, Старченко, Маркелов, Фрэттин, Гурков, Пушкарёв, Фрэттин, Сен-Пьер.
Штраф: 10:8 (0:4, 8:4, 2:0)
Главные судьи: Антон Лаврентьев, Сергей Гусев
Линейные судьи: Алексей Майтак, Александр Захаренков
6 октября. Сочи. ЛА «Шайба» 4 196 зрителей.