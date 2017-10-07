В Алматы перевернулся Zaz, есть пострадавшие

Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.

В Алматы на улице Лавренева произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, сообщает Zakon.kz





По словам водителя Zaz, он ехал в северном направлении в сторону поселка Жулдыз. На плавном повороте, по встречной полосе на скорости ехал BMW. Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.





Произошло столкновение, в ходе которого BMW ударил Zaz в бок. От сильного удара Zaz перевернулся.





По предварительным данным, пострадали три человека.



