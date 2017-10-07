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В Алматы перевернулся Zaz, есть пострадавшие

7 октября 2017, 08:47

Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.

В Алматы на улице Лавренева произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Zaz, он ехал в северном направлении в сторону поселка Жулдыз. На плавном повороте, по встречной полосе на скорости ехал BMW. Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.

Произошло столкновение, в ходе которого BMW ударил Zaz в бок. От сильного удара Zaz перевернулся.

По предварительным данным, пострадали три человека.



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