В Алматы перевернулся Zaz, есть пострадавшие
7 октября 2017, 08:47
Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.
В Алматы на улице Лавренева произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя Zaz, он ехал в северном направлении в сторону поселка Жулдыз. На плавном повороте, по встречной полосе на скорости ехал BMW. Из-за большой скорости, водитель BMW на повороте не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.
Произошло столкновение, в ходе которого BMW ударил Zaz в бок. От сильного удара Zaz перевернулся.
По предварительным данным, пострадали три человека.
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