В Алматы BMW снес несколько заборов
7 октября 2017, 11:21
Водитель BMW находился в неадекватном состоянии.
В Алматы в микрорайоне Айнабулак-2 на улице Ангарская, 126 произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.
BMW двигался по улице Ангарской в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением и снес около 30 метров забора, поставленного вокруг места реконструкции теплотрасс. К слову, эти ограды уберегли автомобиль от провала в яму.
После этого машину вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в забор автостоянки. От сильного удара, забор деформировался и помял еще 3 автомобиля.
Со слов охранника автостоянки, водитель BMW находился в неадекватном состоянии. Владельцы поврежденных машин прибыли на стоянку и помогли задержать виновника ДТП, при котором не было документов на автомобиль. Кроме того, водитель BMW заявил, что за рулем был не он, а девушка и это она не справилась с управлением.
На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и криминалисты, которым предстоит выяснить все подробности аварии.
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