В Алматы BMW снес несколько заборов

В Алматы в микрорайоне Айнабулак-2 на улице Ангарская, 126 произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz





BMW двигался по улице Ангарской в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением и снес около 30 метров забора, поставленного вокруг места реконструкции теплотрасс. К слову, эти ограды уберегли автомобиль от провала в яму.









После этого машину вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в забор автостоянки. От сильного удара, забор деформировался и помял еще 3 автомобиля.









Со слов охранника автостоянки, водитель BMW находился в неадекватном состоянии. Владельцы поврежденных машин прибыли на стоянку и помогли задержать виновника ДТП, при котором не было документов на автомобиль. Кроме того, водитель BMW заявил, что за рулем был не он, а девушка и это она не справилась с управлением.









На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и криминалисты, которым предстоит выяснить все подробности аварии.







