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Мансарда частного дома загорелась в мкр.Казахфильм

7 октября 2017, 17:16

Возгорание произошло в отсутствие хозяев дома. На месте работают пожарные.

В алматинском микрорайоне Казахфильм по ул. Вишневая горит частный трехэтажный дом, а точнее мансардный этаж этого дома, передает Zakon.kz

На месте работают 4 пожарные машины, электрики, которые обесточивают дом.

В помещении видно, что идет ремонт. На данном этапе, скорее всего, проводили битумные работы. То есть хозяева делали гидроизоляцию крыши и грели битум паяльными лампами и в какой - то момент битумный лист вспыхнул и произошло возгорание крыши. Затем огонь перекинулся на мансардный этаж.

Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание, уже нет открытого огня.

































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