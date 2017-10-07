Мансарда частного дома загорелась в мкр.Казахфильм

В алматинском микрорайоне Казахфильм по ул. Вишневая горит частный трехэтажный дом, а точнее мансардный этаж этого дома





На месте работают 4 пожарные машины, электрики, которые обесточивают дом.





В помещении видно, что идет ремонт. На данном этапе, скорее всего, проводили битумные работы. То есть хозяева делали гидроизоляцию крыши и грели битум паяльными лампами и в какой - то момент битумный лист вспыхнул и произошло возгорание крыши. Затем огонь перекинулся на мансардный этаж.





Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание, уже нет открытого огня.











































































