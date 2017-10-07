Мансарда частного дома загорелась в мкр.Казахфильм
7 октября 2017, 17:16
Возгорание произошло в отсутствие хозяев дома. На месте работают пожарные.
В алматинском микрорайоне Казахфильм по ул. Вишневая горит частный трехэтажный дом, а точнее мансардный этаж этого дома, передает Zakon.kz
На месте работают 4 пожарные машины, электрики, которые обесточивают дом.
В помещении видно, что идет ремонт. На данном этапе, скорее всего, проводили битумные работы. То есть хозяева делали гидроизоляцию крыши и грели битум паяльными лампами и в какой - то момент битумный лист вспыхнул и произошло возгорание крыши. Затем огонь перекинулся на мансардный этаж.
Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание, уже нет открытого огня.
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