Около 300 тыс. карповых выпустят в Есиль
7 октября 2017, 19:29
Выпуск будет осуществляться Комитетом лесного хозяйства МСХ.
В воскресенье в 11 часов в районе лодочной станции реки Есиль будет осуществлен выпуск молоди карповых видов рыб, передает медиацентр акимата Астаны.
В водоем планируется выпустить порядка 300 тыс. карповых.
Выпуск будет осуществляться Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза республики.
Фото: inform.kz
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