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Около 300 тыс. карповых выпустят в Есиль

7 октября 2017, 19:29

Выпуск будет осуществляться Комитетом лесного хозяйства МСХ.

В воскресенье в 11 часов в районе лодочной станции реки Есиль будет осуществлен выпуск молоди карповых видов рыб, передает медиацентр акимата Астаны.

В водоем планируется выпустить порядка 300 тыс. карповых.

Выпуск будет осуществляться Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза республики.

Фото: inform.kz

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