Ясная погода сохранится в Казахстане
9 октября 2017, 06:00
На крайнем востоке ночью и утром ожидается туман.
На территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
На крайнем востоке ночью и утром ожидается туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской, Мангыстауской областях с пыльной бурей.
В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Астане: частично облачно, 7°.
В Алматы: ясно, +13°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: hqwall.net
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