Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ясная погода сохранится в Казахстане

9 октября 2017, 06:00

На крайнем востоке ночью и утром ожидается туман.

На территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

На крайнем востоке ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской, Мангыстауской областях с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане: частично облачно, 7°.

В Алматы: ясно, +13°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: hqwall.net

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...