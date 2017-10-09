Хлеб подорожал в Балхаше
9 октября 2017, 06:20
Если раньше булка стоила в магазинах 60 тенге, то теперь придется покупать продукт за 62 или 65 тенге.
В городе Балхаше Карагандинской области на две тенге подорожал хлеб, передает МИА «Казинформ».
Крупнейший в городе хлебокомбинат «Балхаш нан» изменил ценники в сторону роста на 2 тенге - вместо 56 тенге производитель установил 58 тенге. Если раньше булка стоила в магазинах 60 тенге, то теперь придется покупать продукт за 62 или 65 тенге. Именно такие цены установлены в магазинах.
«На сегодняшний день для проведения мониторинга цен во всех торговых точках Балхаша назначено проведение проверки. Рекомендуемая нами цена - 62 тенге, но никак не 65, поскольку затрат на транспортировку хлеба предприниматели не несут. Хлеб доставляется по точкам реализации хлебокомбинатом, силами и средствами «Балхаш нан», - сообщили в акимате Балхаша.
Фото: inform.kz
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