Хлеб подорожал в Балхаше

Если раньше булка стоила в магазинах 60 тенге, то теперь придется покупать продукт за 62 или 65 тенге.

В городе Балхаше Карагандинской области на две тенге подорожал хлеб, передает МИА «Казинформ»





Крупнейший в городе хлебокомбинат «Балхаш нан» изменил ценники в сторону роста на 2 тенге - вместо 56 тенге производитель установил 58 тенге. Если раньше булка стоила в магазинах 60 тенге, то теперь придется покупать продукт за 62 или 65 тенге. Именно такие цены установлены в магазинах.





«На сегодняшний день для проведения мониторинга цен во всех торговых точках Балхаша назначено проведение проверки. Рекомендуемая нами цена - 62 тенге, но никак не 65, поскольку затрат на транспортировку хлеба предприниматели не несут. Хлеб доставляется по точкам реализации хлебокомбинатом, силами и средствами «Балхаш нан», - сообщили в акимате Балхаша.



