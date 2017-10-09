В Алматы проверяют автобусы
9 октября 2017, 11:22
В городе проводится полицейская отработка "Чистый транспорт".
В Алматы проводится полицейская отработка "Чистый транспорт", сообщает Zakon.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДВД Алматы.
Целенаправленные рейдовые мероприятия направлены на выявление и пресечение технически неисправного, внешне не опрятного транспорта, не соответствующих экологическим и техническим нормам, тем самым создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде.
"Главная наша задача, которую мы преследуем в данной работе, это - организация и проведения постоянного контроля норм выбросов выхлопных газов и принятия мер воздействия к водителям автотранспортных средств, нарушающих природоохранное законодательство Республики Казахстан. Будут приниматься меры к запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных транспортных средств, а также автобусов и такси, техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения, с последующим составлением административных протоколов и изъятием государственных регистрационных номерных знаков", - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.
Наряду с выявлением и пресечением грубых нарушений Правил дорожного движения, нарядами дорожно-патрульной полиции выявляются факты, такие как превышение норм токсичности и дымности СО, СН; внешний вид транспортных средств, соответствие цвета, законность использования рекламных изображений на транспортных средствах, на техническое состояние ТС, а также не прошедших технический осмотр; эксплуатация транспортных средств без государственных номерных знаков и др.
Вместе с тем, соответствующими службами организованы проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки, на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан. Особое внимание уделено техническому состоянию пассажирского транспорта в городе и соблюдению правил водителями, привлекаемыми к перевозкам детей.
"Также на сегодняшний день выявляются и пресекаются факты невыполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления пассажирских перевозок", - добавил подполковник Ж. Байкенов.
Фото: liter.kz
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