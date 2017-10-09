Эту неделю тенге начал с укрепления

Первая сделка дневных торгов прошла по цене 343,50 тенге за доллар и стала максимальной по стоимости.

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 342,92 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.





Первая сделка дневных торгов прошла по цене 343,50 тенге за доллар и стала максимальной по стоимости. Минимальная цена составила 342,50.

Объем торгов достиг 42,300 млн долларов.





В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.





Напомним, 5 октября курс тенге достиг максимума за этот год и составил 345,37 тенге за доллар.





В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар продают/покупают по 342,5-344,5 тенге.





Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.10 по времени Астаны составила 55,74 доллара за баррель.



