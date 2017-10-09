Пырнули и увезли: в Сеть попало видео поножовщины на дороге в Казахстане

В социальные сети попало видео поножовщины на проезжей части.

Предположительно, действие происходило в городе Аксай Западно-Казахстанской области





Всего на видео заметно около десяти участников и свидетелей произошедшего. Вероятнее всего, на видео попал конец драки. Видно как мужчину, лежащего на проезжей части улицы, бьет ногой в голову его оппонент. В его же руках заметен нож. Знакомые или свидетели драки пытаются успокоить разбушевавшегося мужчину, но ему все таки удается нанести по крайней мере три удара.





Возможно, мужчины что-то не поделили на дороге, так как действие происходить около двух припаркованных автомобилей. В конце ролика раненого поднимают и пытаются загрузить в автомобиль черного цвета.









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