Дефицит бензина: Выговор Бозумбаеву и увольнение Магауова
10 октября 2017, 10:42
Также глава Кабмина вынес на рассмотрение вопрос по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева.
На заседании правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы мнистерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы выслушали основных докладчиков по этой ситуации, касательно компаний, курирующее министерство. И все, что было сказано, я не могу принять все эти объяснения. Заранее знали, еще в мае было написано письмо о том, что переносится ремонт ПНХЗ с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будет друг за другом поочередно останавливаться два завода, и можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре», - сказал он.
При этом глава Кабмина отметил, что напряженность была создана «на пустом месте».
«На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта… Раньше мы говорили, что у нас цена выше уходит Россию, теперь в России цена выше - те не продают. То есть, постоянные отговорки. Поэтому я не могу с этим согласиться. И это все, считаю, отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей», - подчеркнул Б. Сагинтаев.
Как добавил Премьер, за это надо нести ответственность.
«Поэтому я принимаю следующее решение. Первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главу государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Второе, по вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение - освободить от занимаемой должности», - распорядился он.
Канцелярии было поручено подготовить сегодня соответствующее решение правительства.
«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение, в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение свои обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Умирзак Естаевич, прошу проинформировать меня о принятых мерах», - дополнил Премьер.
В заключение он обратил внимание всех министров на то, что они несут полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях.
«Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отмечаете персонально», - резюмировал глава Кабмина.
Ксения Давыдова. Астана
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