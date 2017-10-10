Экс-жена КВН-щика Айдаркулова о разводе: Теперь я живу

Бывшая супруга шоумена и КВН-щика Даурена Айдаркулова наконец ответила на волнующие ее подписчиков вопросы о разводе. Этой теме Баян Акимжанова посвятила большой пост в Instagram , передает , передает Zakon.kz





Напомним, в прошлом году появились слухи о романе бывшего участника КВН Даурена Айдаркулова и певицы, актрисы Акботы Сейтмагамбет. Даурен на тот момент был женат и воспитывал вместе с Баян Акимжановой троих детей.





По некоторым данным, бывшая солистка "КешYou" Акбота и Даурен начали свои отношения во время съемок фильма «Гламур для дур» в 2016 году. Пара долго скрывала свои отношения, но потом влюбленные начали выкладывать совместные снимки в социальных сетях. Позже стало известно, что Акбота ждет ребенка. 2 июня Айдаркулов официально объявил об отцовстве - Сейтмагамбет родила ему мальчика. Малыша назвали Ибрагимом. Однако недавно казахстанцев потрясла новость о распаде пары. Прожив в браке меньше года, Акбота и Даурен неожиданно разошлись.

















Баян Акимжанова долго хранила молчание после развода и наконец, решила написать о своей жизни.









«Добрый день, мои любимые душевные подписчики. Недавно отключила все комментарии, и извините за это. Да там много пожеланий от Вас, но и есть другие, которые очень в грубой форме отзываются про моего бывшего супруга. Он очень хороший человек, душевный, сострадательный, отличный папа, который безумно любит всех своих детей, у которого на данный момент очень много обязательств перед ними. Все что случилось с ним и с нами это судьба. У каждого есть выбор идти своей дорогой, что и сделала я. Этим постом хочу ответить на часто задаваемые вопросы», - пишет Баян.





«Сошлись ли мы с ним? Ответ: НЕТ. Мы с ним развелись официально, и он мне дал развод по шариату. В каких я отношениях с ним, и с его родителями? Ответ: в идеальных. Они мои родители, были 9 лет и останутся до конца. С ним мы лучшие друзья. Мы воспитываем троих детей и глупо с нашей стороны негативно относиться, где в итоге пострадают только дети. Как и всегда говорила - я против развода, но есть ли вы как и я все перепробовали для сохранения семьи, нужно делать все возможное, чтобы дети не чувствовали, что им недостаточно любви в неполной семье. Простите ли вы бывшего супруга: нет. Есть выбор у каждого, и я сделала свой. Хотя я его простила, в душе нет ненависти к нему, а просто пустота. После своего же выбора воссоединиться нет желания. И последнее: как можно отпустить человека, которого ранее любила всем сердцем? И мой ответ: сравните прошлую жизнь с настоящим. Ранее я существовала, теперь же я живу. Всем мира и добра», - написала она.



