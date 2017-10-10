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Госучреждение в СКО выставило на торги ржавую пилу

10 октября 2017, 12:16

Торги будут проходить на понижение, стартовая цена всего 2 тысячи тенге.

Государственное учреждение "Северо-Казахстанский департамент госимущества и приватизации Комитета госимущества и приватизации МФ РК» выставило на торги ржавую ручную пилу, передает Zakon.kz.

Лот был найден на Электронной торговой площадке e-auction.gosreestr.kz.

В данных о торгах указывается, что одноручная пила с надписью «Stayer» уже была в употреблении и имеет ржавое полотно. Торги будут проходить на понижение, стартовая цена всего 2 тысячи тенге, минимальная цена – 1 тенге. Гарантийный взнос – 300 тенге. Прием заявок осуществляется до 8 утра 12 октября, а сами торги пройдут в 10 утра того же дня.

Также отмечается, что вывоз имущества (купленной пилы) осуществляется победителем. Покупатель после произведения полной оплаты должен забрать её в течение 10 рабочих дней.




Фото: e-auction.gosreestr.kz
Автор: Екатерина Ионова

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