IT-вуз предложили создать в Казахстане

При рассмотрении на правительстве РК вопроса подготовки и переподготовки специалистов в цифровой экономике министр образования и науки Ерлан Сагадиев заявил о необходимости создать в Астане IT-вуз , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Гранты мы увеличиваем, программы мы будем обновлять. Нужно нам в Астане открыть большой IT-вуз, желательно в партнерстве с ведущим иностранным вузом», - сказал он.





При этом глава ведомства акцентировал внимание, что нужен не только IT-вуз, но и новый вуз педагогический, медицинский.





«Нам и педагогический нужен, и медицинский нужен. В Астане вузов в принципе не хватает и в стране не хватает IT-специалистов. Поручение Ерболата Аскарбековича (Досаева, заместителя премьер-министра) у нас есть, по этим вопросам мы начали уже системно работать», - уточнил министр.





По мнению Е. Сагадиева, IT-вуз можно было бы использовать вместе с IT-хабом.





«Как платформу для возврата IT специалистов назад в Казахстан», - считает он.





Ксения Давыдова, Астана