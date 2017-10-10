В Атырау девушки легкого поведения просят помощи у полиции

Они уверяют, что сутенер им угрожает.

В Атырау две девушки легкого поведения просят помощи у полиции , сообщает , сообщает Azh.kz





В августе этого года они ещё с тремя девушками написали заявление на мужчину, который занимался сутенерством, обвинив его в побоях, незаконном удержании.





Хотя мужчина сейчас находится в атырауском СИЗО, девушки говорят, что он продолжает им угрожать.





Напомним, в августе сотрудники ДВД задержали 48-летнего мужчину, который принуждал пять девушек оказывать интимные услуги на съёмной квартире по пр. Сатпаева. Большую часть денег, которая поступала от клиентов, он забирал себе. Сейчас он подозревается по трем статьям Уголовного кодекса: сутенерство, завладение крупной суммой денег путём угроз, принуждение к занятию проституцией. Досудебное следствие почти закончено, скоро начнется суд.







