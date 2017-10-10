В Астане три иностранца прыгнули с небоскреба
Все трое – экстремалы, которые занимаются прыжками по всему миру.
Трое иностранных экстремалов прыгнули с парашютом с комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.
Молодые мужчины приехали в казахстанскую столицу из Германии и Австрии. Как рассказал Sputnik Казахстан 28-летний Макс, для него и его приятелей – 26 летнего Марко и 33-летнего Марко этот прыжок стал уже не первым.
"Мы прыгнули с самого высокого здания в Казахстане, это было весело и прекрасно. Прыгать с парашютами – наша работа и страсть. Мы прыгаем по всему миру, в прошлом году мы совершили прыжок в Боснии", — сказал Макс Sputnik Казахстан.
Экстремалы вызвали ажиотаж среди столичных жителей, которые оказались в этот момент возле комплекса "Изумрудный квартал" – горожане тут же принялись делать фото на память с парашютистами.
Фото © Sputnik / Айгюзель Кадир
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.