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В Астане три иностранца прыгнули с небоскреба

10 октября 2017, 18:42

Все трое – экстремалы, которые занимаются прыжками по всему миру.

Трое иностранных экстремалов прыгнули с парашютом с комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.

Молодые мужчины приехали в казахстанскую столицу из Германии и Австрии. Как рассказал Sputnik Казахстан 28-летний Макс, для него и его приятелей – 26 летнего Марко и 33-летнего Марко этот прыжок стал уже не первым.


"Мы прыгнули с самого высокого здания в Казахстане, это было весело и прекрасно. Прыгать с парашютами – наша работа и страсть. Мы прыгаем по всему миру, в прошлом году мы совершили прыжок в Боснии", — сказал Макс Sputnik Казахстан.

Экстремалы вызвали ажиотаж среди столичных жителей, которые оказались в этот момент возле комплекса "Изумрудный квартал" – горожане тут же принялись делать фото на память с парашютистами.


Фото © Sputnik / Айгюзель Кадир


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