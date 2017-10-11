32 года счастья: Как казашка живет в браке с россиянином

Супруги говорят: в любви нет ни национальных, ни культурных, ни религиозных барьеров

Он - физик из России, она - хореграф из Казахстана. Сейчас живут в Москве, воспитывают сына и дочь. Считают, что в любви нет никаких границ. О межнациональной семье, где все счастливы и говорят на одной языке, рассказал корреспондент телеканала « МИР 24 » Сергей Поляков.





Несколько раз в месяц хореограф Сауле Жукенова обучает студентов национальным танцам. Готовит ребят к фестивалям.





Говорит, сложных танцев не существует, как не бывает и людей, которые неспособны научиться. При этом лучше всего тренировки проходят, когда не просто объясняют язык телодвижений, а погружают человека в культуру другой страны.





«Сегодня мы разучивали казахский танец и те, кто живет в Казахстане и знает его культуру - те ребята схватывают сразу. Те, кто Казахстана не видели, даже этнические казахи, они воспринимали очень тяжело всю стилистику. Они не воспринимают, не понимают», - хореограф, руководитель проекта «Культура мира» Сауле Жукенова.





О межкультурных отношениях Сауле знает немало. 32 года замужем за русским. Двое детей. Ее супруг Дмитрий дожидается окончания занятия у двери зала. После работы, говорит, всегда старается приезжать на репетиции.













Дмитрий по образованию - физик, за годы в браке с хореографом он сам научился немного танцевать.





Супруги Жукеновы живут в обычной московской квартире. Но в ней переплетаются традиции двух народов. Прежде всего, гастрономические. Дмитрий обычно готовит шашлык, когда семья выбирается на пикник, а Сауле гостям предлагает бешбармак.





Супруги познакомились в середине 1980-х гг. еще студентами, на дискотеке. Почти сразу Дмитрий сделал предложение.





«Когда Дмитрий пришел ко мне делать предложение, я сначала указала, что, во-первых, он младше, во-вторых, другой национальности. И специальность у него физик, а я - лирик. Я говорю, ты хорошо подумал? Иди подумай еще раз. И он ушел», - вспоминает Сауле Жукенова.





Тогда он ушел за костюмом и обручальными кольцами. А когда вернулся, пара поженилась. Родители с обеих сторон брак сначала не одобрили, но после поездки в Казахстан, рассказывает Дмитрий, он понял, что обрел новую семью.





«В семью сразу приняли. Я уже сейчас спустя годы понимаю, что муж сестры моей жены - мой брат. Я тогда, женившись, обрел брата», - рассказал Дмитрий Жукенов.





Сегодня супруги говорят: в любви нет ни национальных, ни культурных, ни религиозных барьеров. И на каком языке говорят люди, совсем неважно.