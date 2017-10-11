Боец UFC Нурмагомедов собрался купить футбольный клуб

Дагестанская ЛФЛ существует уже шесть лет. Всего в турнире принимает участие 32 команды.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов изъявил желание купить клуб любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.





Как отметил в интервью «Матч ТВ» президент дагестанской ЛФЛ Рамазан Газиев, идея вызвала ажиотаж у футболистов и руководителей клубов. Играющий президент клуба «Эльбин» Зайнал Алиев оценил команду в пять миллионов рублей и сказал, что готов ее продать, если генеральный спонсор одобрит сделку.





Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, признался, что он не в курсе происходящего. «Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть что-то мешало готовиться. Перед нами стоит большая задача в ММА — и это главное», — отметил Нурмагомедов-старший.





Дагестанская ЛФЛ существует уже шесть лет. Всего в турнире принимает участие 32 команды.





1 сентября Нурмагомедов заявил, что следующий бой он проведет в декабре 2017 года. Среди вероятных соперников называют бразильца Эдсона Барбозу.





Фото: Антон Денисов / РИА Новости



