В Алматы за хищение 121 млн тенге осужден заместитель районного акима

В Алматы осудили заместителя акима Бостандыкского района и двоих руководителей подрядной организации, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Прокуратуру Алматы.





Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки прокуратура установила факт хищения в размере 121,2 млн тенге должностными лицами акимата Бостандыкского района и подрядной организацией ТОО «DANIYA Construction».





Украденные бюджетные средства предназначались на ликвидацию последствий схода ливневых вод в районе улиц Алмалы, Восточная, Подгорная Бостандыкского района.





"Договор о государственных закупках не исполнен, работы не выполнены, расчеты с поставщиком произведены на основании подложных документов. По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по ст.361 ч.2 (злоупотребление полномочиями), а в отношении должностных лиц подрядной организации - по ч.4 ст.189 УК РК (присвоение чужого имущества в особо крупном размере)", - сообщили в прокуратуре.





Приговором суда заместитель акима Бостандыкского района, двое руководителей ТОО «DANIYA Construction» и ТОО «Саулет Сапа Курылыс» (технадзор) были признаны виновными и осуждены к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.