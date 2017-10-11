Торговая сеть «AQMOL» появится в Астане

Первый маркет «AQMOL» в Астане появится на проспекте Р.Кошкарбаева, открытие которого планируется в первой декаде ноября.

В рамках реализации поручений главы государства РК по дальнейшему развитию программы «Продовольственного пояса вокруг Астаны» Акмолинская область намерена улучшить доступ продукции товаропроизводителей региона путем открытия новых торговых точек в столице, сообщает пресс-служба областного акима.









Проект, который предусматривает доступность продуктов питания, условно разбит на 2 этапа.





«В этом году продуктовые бренды Акмолинской области в Астане будут продаваться в трех точках. К 2018 году таких оптово-розничных магазинов будет 10», - поделился Председатель Правления АО «НК «СПК Есиль» Казбек Ескендиров.





Первый маркет «AQMOL» в Астане появится на проспекте Р.Кошкарбаева, открытие которого планируется в первой декаде ноября.





Следует отметить, площадь каждой торговой точки варьируется от 200 до 500 квадратных метров. Для своевременного насыщения полок магазинов местными продуктами питания будет создан оптово-распределительный центр, «где потребители смогут купить свежие продукты без надбавки, можно сказать, сразу с предприятия», - добавил К. Ескендиров. С этой целью создано ТОО «Торговый дом «АКМОЛ», в состав которого вошли десять крупнейших товаропроизводителей региона. Это ТОО «Агрофирма «Родина», ПК «Ижевский», «Астана Агро Продукт», «CAPITAL PROJECTS LTD», «Гормолзавод», «Торговый Дом «Айна» и другие предприятия, выпускающие молочную и мясную продукцию под узнаваемыми и полюбившимися потребителям брендами.





«В дальнейшем список товаропроизводителей будет расширен. Создание собственной торговой сети позволит нашим товаропроизводителям решить вопросы сбыта, а потребителям даст возможность покупать всегда свежие и качественные продовольственные товары по приемлемым ценам, ведь посредник из цепочки исключается. Продуманная логистика — еще один существенный плюс», - отметил К. Ескендиров.



