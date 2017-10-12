Мраморное окрашивание: самое яркое окрашивание этого сезона, о котором мечтают все модницы
12 октября 2017, 01:09
Настоящая цветотерапия!
К середине осени всё становится темнее: пейзаж за окном, одежда прохожих и даже настроение. Организму и душе остро не хватает не только витаминов, но и ярких красок. Кажется, назло серости и унынию среди модниц расцветает новый смелый тренд – «мраморное» окрашивание волос. Об этом пишет Novate.ru
Решится на него далеко не каждая, но даже от одного только взгляда на фотографии становится чуть-чуть радостнее и по-летнему теплее.
А началось всё с маникюра.
Чего только ни делали девушки с волосами за последние пару лет в угоду моде и жажде экспериментов: красили их в «бабушкин» серый, оттенок розового золота или даже полинявших джинсов. Но этот новый тренд куда смелее и ярче своих предшественников. А его истоки стоит искать даже не столько в сфере парикмахерского искусства, сколько в…маникюре. Помните, как еще недавно модницы, насмотревшись картинок в Pinterest, танцевали с бубном, водой, лаком и пенкой для бритья, чтобы добиться «мраморного» эффекта на ногтях? Вот теперь делают примерно то же самое, только с волосами.
Одним из пионеров нового тренда на «мраморное» окрашивание стал (точнее, стала) американский стилист Эш Фортис (Ash Fortis). Она же любезно объяснила основы техники необычного окрашивания. Правда, повторить дома, да ещё и с первого раза, может и не выйти.
Эш смешивает несколько оттенков краски на…пене для бритья.
Чтобы добиться уникального эффекта, Эш берёт полоски из лёгкого пористого материала, сверху наносит (внимание!) пену для бритья, а уже на пену – капли не перманентной краски (так называемого пигмента прямого воздействия) нескольких ярких оттенков, которые гармонично сочетаются друг с другом. После стилист берёт зубочистку и соединяет капли между собой, словно рисуя «восьмёрки». Полоска с готовым узором прикладывается на обесцвеченные пряди волос.
Результат всегда уникален.
После ожидания вся эта красота смывается, а клиентки наслаждаются уникальным результатом. Что приятно, девушку с точно такой же причёской вряд ли встретишь на улице. Жаль только, эффект не особо долговечен.
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