Мраморное окрашивание: самое яркое окрашивание этого сезона, о котором мечтают все модницы

К середине осени всё становится темнее: пейзаж за окном, одежда прохожих и даже настроение. Организму и душе остро не хватает не только витаминов, но и ярких красок. Кажется, назло серости и унынию среди модниц расцветает новый смелый тренд – «мраморное» окрашивание волос. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru





Решится на него далеко не каждая, но даже от одного только взгляда на фотографии становится чуть-чуть радостнее и по-летнему теплее.









А началось всё с маникюра.



