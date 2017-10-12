Семья известного общественного деятеля Телибекова снова рискует остаться на улице

Никогда не думал известный казахстанский общественный деятель Мурат Телибеков, что однажды вместе с семьей может оказаться на улице, без крыши над головой, сообщает Zakon.kz





Купив в 1996 году трехкомнатную квартиру в центре Алматы, он в знак уважения к пожилой матери оформил недвижимость на ее имя. 20 лет семья Телибековых спокойно проживала в ней, не ведая печали, исправно оплачивая налоги и коммунальные услуги, пока не стала жертвой квартирной аферы.





Скандал разразился в 2016-м. Мать Мурата Телибекова скоропостижно скончалась. Спустя несколько месяцев, к нему неожиданно пожаловали родственники и предъявили дарственную на эту квартиру, потребовав немедленно оставить жилище вместе с супругой и малолетним ребенком. «Откуда этот документ?! При каких условиях составлен?! Почему он не знал об этой бумаге раньше?!» - его вопросы остались без ответа. Подозрения усугублял тот факт, что предъявитель дарственной, как выяснилось, ранее состоял на учете в психиатрической клинике, длительное время нигде не работает, ведет паразитический образ жизни.





Визитерам предложили решить этот спор законным путем в стенах суда, однако они силой вторглись в его квартиру и пытались выгнать домочадцев на улицу. Только после вмешательства полиции хулиганы удалились, произвол был остановлен, но после их ухода обнаружилась пропажа крупной суммы денег. Телибеков пытался привлечь дебоширов по статье «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Кража в особо крупном размере», однако расследование затянулось, и преступники по сей день не понесли наказания.





В мае этого года Бостандыкский районный суд г. Алматы вынес решение по иску владельца дарственной, согласно которому Телибеков был выселен из квартиры. Однако суд отказался выполнить такое же требование в отношении его супруги и пятилетней дочери, принимая во внимание все обстоятельства дела. То есть семья Телибекова решением суда не выселяется, остается в квартире. Данный судебный акт вступил в законную силу, и не был обжалован истцом.





Каково же было удивление, когда, спустя пять месяцев, претенденты снова подали иск в суд с требованием выселить семью Телибекова из квартиры и суд принял это заявление к рассмотрению. Хотя, по словам адвоката Галыма Нурпеисова, суд должен прекратить производство (о чем, кстати, им подано ходатайство), так как ранее это дело уже рассматривалось в суде, и по нему уже вынесено решение, и оно уже вступило в законную силу.





























Торгын Нурсеитова

Фото uralskweek.kz







