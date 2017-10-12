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Тенге активно укрепляется

12 октября 2017, 11:39

Доллар в обменниках продается за 336-339 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 334,22 тенге за доллар.

Первая сделка утренних торгов прошла по цене 334,70 тенге за доллар и стала максимальной стоимостью. Минимальная цена составила 334 тенге за доллар.

Объем торгов составил 97,550 млн долларов.

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

По данным Kurs.kz, доллар в обменниках продается за 336-339.

Фото: Ак Жайык

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