В Астане сдали самый дорогой жилой комплекс

«Парижский квартал» - один из архитектурных шедевров столицы. Дом, который вызывает восхищение как у жителей города, так и у многочисленных гостей. А у молодоженов появилась традиция делать здесь портфолио к love story. Цены на квартиры в этом комплексе в свое время доходили до 5000 долларов за квадратный метр в перерасчете на тенге. Но в связи с девальвацией национальной валюты они значительно снизились. Впрочем, это обстоятельство не помешало сдать очередной уголок Франции в Астане.





Микрорайон «Акбулак» неофициально называют столицей мира. Здесь, в одном из престижных районов столицы, компания BI Group построила различные кварталы: Миланский, Британский и сдала очередную, пятую очередь «Парижского квартала».









С заботой о детях





Первоначально во дворе планировали разбить сквер со статуей, а затем, увидев большое количество маленьких клиентов, решили поставить детскую площадку. Горки, качели, паровозики. Отказались и от традиционных тренажеров.





– Наши клиенты занимаются спортом в фитнес-центрах, поэтому вместо традиционных тренажеров мы установили спортивную площадку "два в одном", на которой можно играть в баскетбол или большой теннис, - рассказывает руководитель проекта Еркин Батталов. - В рамках озеленения высадили сирень, кизильник, немецкую липу и другие насаждения.





Интересное решение в ландшафте - композиции «Еж», «Черепаха», «Лев». Но они выполняют не только эстетические функции, но и прикрывают люки. Премиум - это воплощение передовых идей в строительстве.









Например, элементы декора из фибробетона поручили сделать лучшим специалистам в стране, компании «Салбен», которая даже песок везет из Испании. У дома та же красивая крыша из яркой меди, со временем приобретающая налет старины. При строительстве дома использовали тонны кованных изделий: решетки, террасы, французские балкончики. На каждой из очередей свой рисунок, утверждаемый главным проектировщиком и руководством компании.





Французский шарм с акцентом на детали





В интерьере комплекса дизайнер проекта Тортаев Олжас поставил цель визуально увеличить пространство, добавить больше света, заодно уменьшив количество элементов. И с этой задачей здесь справились. Удивило многое - от гостевой дамской комнаты до художественной покраски стен 3D. Мебель и картины из Италии, полы, ступени и лифтовые порталы выполнены из мрамора. Лифты обзорные, как и в первых очередях от южнокорейского производителя Silver.









Перила сделаны из дерева, на окнах - портьеры, итальянские светильники и люстры, в доме установлены чешские чугунные радиаторы. Жильцов и их гостей встречает приветливый консьерж. Открываем двери, отделанные дубом, и вот мы в квартире. Высота потолков осталась прежней - 3,40 м для первого этажа и 3,30 на всех остальных. Паркинг на 32 места - отапливаемый и безопасный.





Будет ли востребовано жилье такого класса в Астане?





Различные эксперты и аналитики расходятся во мнениях. Мы лишь констатируем факты. Квартиры в пятой очереди и строящейся шестой очереди «Парижского квартала» практически распроданы.









Впрочем, это не значит, что у людей больше не будет выбора. В перспективе начнется реализация новых домов первой категории комфортности: Esil Towers и «Гранд Премьера».



