В Казахстане запретили торговать на рынках грибами и пирожками

При расфасовке пищевой продукции на упаковке или этикетке указывается наименование пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия хранения.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 31 мая 2017 года утвердил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией», сообщает Zakon.kz.





В частности, в правилах указано, что на объектах, расположенных в жилых зданиях, не допускается оборудовать машинные отделения, холодильные камеры, грузоподъемники непосредственно под жилыми помещениями. В случае организации торговли мясом, тушами, полутушами и четвертинами, на объекте предусматривается помещение разрубочной с установкой в ней моечной раковины. Не допускается размещение разрубочной непосредственно под жилыми помещениями.





Прием пищевой продукции осуществляется на объектах встроенных в жилые здания при наличии специальных загрузочных помещений с торца жилого здания, не имеющего окон или из подземных туннелей, либо со стороны автомагистралей. Завоз пищевой продукции в ночное время (с 23-00 до 6-00 часов) на объекты, встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания и здания иного назначения не проводится.





В то же время в правилах говорится, что на продовольственном рынке не допускается реализация:





- домашних животных, скота и птицы в живом виде;

- герметически упакованной консервированной пищевой продукции непромышленного (домашнего) изготовления;

- кондитерских изделий, кулинарных (мясных и рыбных, овощных, мучных) изделий непромышленного (домашнего) изготовления;

- грибов свежих и переработанных непромышленного (домашнего) изготовления.





При этом реализация пищевой продукции (мясной, рыбной, молочной, плодоовощной продукции, бахчевых культур) осуществляется на специально определенных торговых местах, с использованием торгового оборудования, инвентаря, упаковки, контактирующих с пищевой продукцией, прошедшие оценку (подтверждение) соответствия, имеющие документы, подтверждающие их соответствие (сертификаты, декларации о соответствии Союза), с соблюдением принципов товарного соседства, условий хранения и реализации, предъявляемых к каждому виду пищевой продукции. Реализацию плодоовощной продукции и бахчевых культур осуществляют путем, предохраняющим их от непосредственного соприкосновения с землей.





Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.



