«Астана Опера» открывает V юбилейный сезон

Шедевр хореографического полотна - балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского 20 октября откроет V юбилейный театральный сезон «Астана Опера». Театр намерен предложить публике в новом творческом году ряд оперных и балетных премьер , передает , передает Zakon.kz





- Юбилейный сезон мы решили открыть балетом «Спящая красавица» в постановке легендарного хореографа нашей современности Ю.Н. Григоровича. Это был первый спектакль, который мэтр поставил на нашей сцене, публика очень полюбила новую редакцию подлинного шедевра, в нем идеально сочетаются музыка и хореография. В репертуаре театра «Астана Опера» много ярких постановок, которые зрители воспринимают с большим интересом, и в грядущем сезоне их ждет немало встреч с великолепными премьерами. Так, 17 и 18 ноября состоится первый показ оперы «Кармен» Ж. Бизе, - поделился директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.









В марте 2018 года коллектив запланировал премьеру национальной оперы «Биржан-Сара» М. Толебаева в новой редакции, сценографии и костюмах. Также в юбилейном сезоне ожидаются премьеры балетов «Корсар» А. Адана, «Козы-Корпеш - Баян-Сулу» Т. Кажгалиева, опер «Турандот» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж. Россини.





Сейчас в театре царит атмосфера ожидания встречи с публикой. Репетиционные залы заполнены артистами, готовящимися к балетному спектаклю. Постановку «Спящей красавицы» на сцене «Астана Опера» выдающийся балетмейстер Юрий Григорович представил не как детскую сказку или развлекательную феерию, какой она нередко оказывалась у других балетмейстеров, а как своего рода одухотворенную поэму, соответствующую музыке Чайковского.









Так, 20 и 22 октября в главных партиях выступят ведущие солисты и талантливые артисты. Роль нежной Авроры готовятся представить Мадина Басбаева и Айгерим Бекетаева, Принц Дезире – Еркин Рахматуллаев, Таир Гатауов. Великолепный музыкальный рисунок балета соткан из противопоставления двух тем – Феи Сирени (Асель Шайкенова, Анель Рустемова) и Феи Карабос (Ильдар Шакирзянов) как противостояния Добра и Зла.