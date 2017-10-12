Кайрат Нуртас рассказал о постельных сценах со своей женой

По словам певца, в его новом фильме супругу во время съемок заменяла дублерша.

Премьера фильма "Арман.../Когда ангелы спят" состоялась 12 октября в Астане. Показ посетили главные герои картины - певец Кайрат Нуртас и его супруга Жулдыз Абдукаримова, передает корреспондент Today.kz.

Перед показом картины музыкант, а теперь и актер Кайрат Нуртас рассказал о съемках фильма.

"В этом фильме я уже достаточно взрослый Кайрат. Я играл эту роль как человек, у которого уже есть своя семья. Мы очень хотели снять этот фильм, он с очень глубоким смыслом. Я очень доволен нашей игрой. Думаю, если мы снимемся еще в паре фильмов, то качество игры станет еще лучше, - поделился Нуртас. У фильма очень сложный сценарий, но я думаю, что благодаря Жулдыз он удался. В постельных сценах моя супруга не играла, ее заменяла дублерша. Также я всегда был рядом с женой и старался ей помочь", - поделился Кайрат Нуртас.

Кроме того, актер отметил, что, пусть он и мечтал с детства играть в фильмах, постарается не уйти из музыки.

История повествует о том, как героиню Арман в период подготовки к свадьбе похищают и насилуют четверо пьяных мужчин. Узнав об этом, ее жених Курман, пытаясь спасти любимую, нарывается на серьезные неприятности с органами правопорядка. Чтобы не раздувать скандал, девушке предлагают деньги за молчание. Однако Арман жаждет справедливости.