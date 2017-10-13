Южный Казахстан с начала года посетило 128 тысяч туристов

Активно ведутся работы в Казыгурте и Ордабасы по превращению их в бренд с туристической инфраструктурой и сервисом мирового класса.

Южный Казахстан с начала года посетило 128 тыс. туристов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 55 процентов. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО Батырхан Курмансеит, передает пресс-служба акима ЮКО.





По его словам, в этом году отмечается положительная динамика развития сферы туризма. По сравнению с прошлым годом количество туристических объектов увеличилось на 31% и достигло 195. Оказано услуг на сумму 1,7 млрд. тенге, а объем услуг увеличился на 43%.





«Мы уделяем большое внимание развитию внутреннего туризма. В целях создания благоприятных условий для туристов разработаны 1-2-3-дневные туристские маршруты. Они включают 84 историко-культурных и природных объектов. В целом, в нашем регионе расположены более 800 историко-культурных памятников. Разрабатываются несколько значимых проектов для развития туристской отрасли», - отметил Б.Курмансеит.





По информации руководителя управления, на территории старого городища Шымкент планируется открыть музей под открытым небом. Также ожидается, что восстановление новых историко-культурных объектов: городища Оксыз, где родился Абу Наср Аль-Фараби и Ханкоргана, где была ставка хана Абылая, позволит увеличить поток туристов.





Наряду с этим, активно ведутся работы в Казыгурте и Ордабасы по превращению их в бренд с туристической инфраструктурой и сервисом мирового класса. Принимая во внимание приток отечественных и иностранных туристов, посещающих мавзолей Х.А. Яссави ведутся работы по аудио и визуальной инсталляции, которые расскажут посетителям о истории и его окрестностях, на примере развития мировых музеев. Планируется реконструкция дороги, которая в средние века связывала городище Отырар и мавзолей Арыстан баб. Вдоль этой дороги планируется разместить ремесленные мастерские.







